Тюменец получит семьсот тысяч рублей за травму на строительной площадке

| Фото: prokhmao.ru | Фото: prokhmao.ru

Прокуратура помогла тюменцу взыскать 700 тыс. рублей в счет возмещения морального вреда, сообщает пресс-служба ведомства.

В сентябре 2016 года в Надыме на строительной площадке на мужчину с высоты упали мешки со строительными смесями. Машинист башенного крана предприятия "Технологии прогрессивного строительства" нарушил правила безопасности при их подъеме. Потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью.

В апреле 2017 года приговором Надымского городского суда машинист был признан виновным и оштрафован на 50 тыс. рублей. В ноябре 2017 года Центральный районный суд Тюмени удовлетворил иск пострадавшего о взыскании с предприятия 700 тыс. рублей в счет возмещения морального вреда. Однако решение суда исполнено не было в связи с ликвидацией организации.

Потерпевший обратился в прокуратуру Ленинского округа Тюмени с просьбой помочь взыскать моральный вред с виновника происшествия. В удовлетворении прокурорского иска Центральным районным судом Тюмени было отказано. Прокуратура внесла апелляционное представление. Судебная коллегия по гражданским делам Тюменского областного суда согласилась с доводами прокуратуры. Она отменила решение суда и вынесла новое решение о взыскании с осужденного 700 тыс. рублей.