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Главой Тобольского района избран Леонид Митрюшкин

Политика, 17:13 26 мая 2020

admtyumen.ru Главой Тобольского района избран Леонид Митрюшкин | Фото: admtyumen.ru

Леонид Митрюшкин избран главой Тобольского муниципального района по итогам заседания местной думы 26 мая.

Конкурс на пост главы муниципального образования был объявлен в связи с досрочным прекращением полномочий действующего главы администрации. Документы подали четыре кандидата, трое из них были допущены к участию в конкурсе.

В результате голосования, 35 депутатов Тобольской районной думы проголосовали за кандидатуру Леонида Митрюшкина.

Леонид Митрюшкин родился в Тюмени, окончил Тюменский индустриальный институт по специальности "Геология нефти и газа", Тюменский юридический институт МВД РФ по специальности "Юриспруденция".

Трудовую деятельность начал техником отдела обоснования полевых работ, инженером ЗапСибНИГНИ, служил в органах внутренних дел Тюменской области и Ханты-Мансийского округа-Югры, был заместителем прокурора в межрайонной прокуратуре Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. С 2007 года являлся заместителем главы Тобольска, в 2017 году был назначен на должность первого заместителя главы администрации Уватского муниципального района.

Женат, имеет двоих детей.

В соответствии с решением, принятым думой Тобольского муниципального района, Леонид Митрюшкин приступит к исполнению полномочий главы района с 1 июня 2020 года.

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# глава района , депутаты , конкурс , Леонид Митрюшкин , Тобольский район

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