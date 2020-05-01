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Последний звонок для ялуторовских школьников прозвенит онлайн

Общество, 12:27 27 мая 2020

yalutorovsk-mr.admtyumen.ru

Традиционная линейка, посвященная завершению учебного года, пройдет в школах Ялуторовского района в онлайн-формате.

На сайтах образовательных учреждений, в классных и родительских группах в соцсетях и мессенджерах уже появились ролики с поздравлениями и словами благодарности для учителей и выпускников. Часть школ готовят трансляции линеек в режиме реального времени. Официальная дата завершения учебного года - 29 мая, о времени поведения праздничной линейки школьникам сообщат отдельно.

Отметим, что всего последний звонок в 2019-2020 учебном году прозвучит для 178 девятиклассников и 92 одиннадцатиклассников Ялуторовского района. Начальную школу окончили 837 ребят, выпускниками агроклассов стали 102 ученика. Свидетельства об окончании детского сада получат 174 дошкольника.

Евгения Шевцова

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# последний звонок , школьники , Ялуторовский район

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