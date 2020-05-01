Жителей Казахстана задержали на госгранице

| Фото: пограничное управление ФСБ России по Курганской и Тюменской областям | Фото: пограничное управление ФСБ России по Курганской и Тюменской областям

Братья-нарушители государственной границы задержаны в Сладковском районе 26 мая. Двое мужчин, которым запрещен въезд в Россию, пересекли границу в обход пунктов пропуска, сообщает пограничное управление ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

Документов, удостоверяющих личность, нарушители при себе не имели. Как было установлено, злоумышленники - граждане Казахстана. Ранее в Тюменской области они привлекались к уголовной ответственности за кражи и незаконное пересечение границы.

Министерство юстиции РФ приняло решение о бессрочном запрете им въезда в нашу страну. На родине братья также неоднократно нарушали закон. За нарушение границы злоумышленникам грозит до шести лет лишения свободы.