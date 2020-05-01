УФНС: подать заявление на субсидию за апрель предприниматели должны до 1 июня

| Фото: rkn.gov.ru | Фото: rkn.gov.ru

Подать заявление на получение субсидий в размере одного МРОТ за апрель должны до 1 июня организации и индивидуальные предприниматели, занятые в пострадавших от распространения коронавирусной инфекции отраслях экономики, напоминает УФНС России по Тюменской области.

В регионе право на получение выплаты имеют около 19 тыс. налогоплательщиков. Более 12 тыс. из них, то есть почти 65 %, представили соответствующие заявления. Некоторые уже получили субсидии, на расчетные счета перечислено около 373 млн рублей.

Количество сотрудников, на которых начислена выплата, составляет более 30,5 тыс. человек, включая самих индивидуальных предпринимателей.

Проверить, распространяется ли данная мера поддержки на конкретный бизнес, можно на официальном сайте ФНС России посредством электронного сервиса "Проверка права на получение субсидии в связи с COVID-19" или позвонив по бесплатному номеру Единого контакт-центра 8-800-222-2222.

В случае, если предпринимателю полагается данная выплата, необходимо в ближайшее время направить заявление в налоговый орган по месту учета. Это можно сделать в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи или посредством сервисов "Личный кабинет налогоплательщика юридического лица" либо "Индивидуального предпринимателя", а также по почте или непосредственно через боксы, расположенные в налоговых органах.