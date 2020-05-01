Подозреваемый в убийстве тюменец скрылся от правосудия и был объявлен умершим

| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Предъявлено обвинение в убийстве мужчине, считавшемуся умершим с 2015 года. Как выяснили следователи, тюменец, застреливший друга и партнера по бизнесу, 12 лет скрывался от правосудия, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.

Уголовное дело по факту исчезновения жителя Тюмени было заведено в 2008 году. Раскрыть преступление по горячим следам не удалось, дело было приостановлено, но работа по нему продолжалась.

По версии следствия, 14 июля 2008 года потерпевший был в гостях у обвиняемого в загородном доме в пос. Боровском. Друзья занимались совместным бизнесом, но в тот день между ними произошел конфликт. Обвиняемый несколько раз выстрелил в приятеля из гладкоствольного ружья. От ранений тот скончался на месте.

Поняв, что его заподозрят в убийстве, мужчина спрятал тело и уехал из города. Все это время он проживал за пределами Тюменской области, а в 2015 году по заявлению родственников официально объявлен умершим. Но следователям по особо важным делам и криминалистам удалось задержать обвиняемого. В настоящее время он заключен под стражу.