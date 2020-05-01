Тюменские актеры подключились к эстафете #помогиврачам

| Фото: Тюменский драматический театр ВКонтакте | Фото: Тюменский драматический театр ВКонтакте

Тюменский драматический театр подключился к благотворительной эстафете #помогиврачам. Директор театра Сергей Осинцев на странице учреждения в соцсетях призвал поучаствовать в ней и тюменских зрителей.

"Актеры по всей России рассказывают современные истории врачей из разных городов. По хештегу проекта вы уже можете найти видео от Алисы Фрейндлих, Олега Басилашвили, Лии Ахеджаковой, Марины Неёловой, Максима Виторгана, Александра Петрова и многих многих других актеров. Это действительно очень большой, масштабный и важный проект, организованный журналом "Театр." и БДТ им. Г.А. Товстоногова. Совместно с Фондом помощи взрослым "Живой" мы ведем сбор средств, которые пойдут на нужды ГБУЗ "Тверской Областной Клинический Онкологический Диспансер", - говорится в сообщении на странице театра.

28 мая и в ближайшие дни на ютюб-канале Тюменского драмтеатра в 12 и 16 часов зрители смогут посмотреть видео, на которых актеры Тюменского драмтеатра читают истории врачей из Тюмени, Сургута и других городов.

Чтобы поддержать врачей, необходимо отправить СМС "ТБДТ" пробел СУММА ПОЖЕРТВОВАНИЯ на короткий номер 3443. Допустимый размер пожертвования - от 10 до 15 тыс. рублей. Комиссия с абонента – 0%. Деньги также можно перевести на сайте фонда.