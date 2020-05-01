Тюменцы могут собрать коллекцию дизайнерских бокалов в "Пятёрочке"

| Фото: торговая сеть "Пятерочка" | Фото: торговая сеть "Пятерочка"

Собрать собственную коллекцию дизайнерских бокалов от итальянского бренда Livellara Milano предлагает всем своим гостям торговая сеть "Пятёрочка" и запускает новую накопительную акцию "Живи со вкусом".

Коллекцию представляют шесть наборов изящных бокалов для разных напитков и элегантный графин с классическим утонченным силуэтом и изящным гранением. Стаканы из высококачественного стекла, объединяя современный дизайн и функциональность, станут несомненным украшением любого стола.

Приобрести наборы изящных бокалов со скидкой до 90% можно во всех магазинах торговой сети с 26 мая по 28 сентября 2020 года. Для этого достаточно совершать покупки с "Выручай-картой" и собирать электронные наклейки.

За каждые 200 рублей в чеке одна наклейка автоматически начисляется на "Выручай-карту". Баланс наклеек для удобства печатается на чеке, а также отражается в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении "Пятёрочки".

Акция будет продолжаться 4 месяца, и за это время гости магазинов смогут копить наклейки на понравившийся набор бокалов или приобрести в итоге полную коллекцию изысканного столового стекла. Кроме того, наклейки можно дарить друзьям и близким, сделать это также можно в личном кабинете или с помощью мобильного приложения.

"Накопительные акции традиционно пользуются большой популярностью у наших гостей, - рассказал директор по маркетингу сети "Пятёрочка" Михаил Ярцев. - Мы всегда стараемся подготовить интересные и востребованные предложения, даем возможность позволить себе больше и приобрести со значительными скидками посуду и кухонные аксессуары. На этот раз мы позаботились о том, чтобы сервировка стола приносила всем эстетическое удовольствие. Сочетание духа ручной работы и инновационных технологий - именно эту особенность бренда Livellara Milano так ценят покупатели во всем мире".

Копить наклейки можно с 26 мая по 14 сентября 2020 года, а приобрести выбранный товар со скидками – по 28 сентября 2020 года. Подробная информация об акции, сроках и правилах ее проведения - на сайте www.bokaly.5ka.ru.