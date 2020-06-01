Онлайн-навигатор по лучшим цифровым курсам для детей запустили в России

| Фото: edu.asi.ru | Фото: edu.asi.ru

О запуске онлайн-навигатора по лучшим цифровым курсам и практикам дополнительного дистанционного обучения детей от лидеров онлайн-образования России объявило Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Министерство просвещения России. Доступ к 60% контента, размещенного на платформе edu.asi.ru, будет бесплатным для всех пользователей.

Навигатор для школьников, их родителей и учителей объединил и структурировал контент ведущих образовательных онлайн-проектов страны - партнеров АСИ: Яндекс Школа, Skyeng, Учи.ру, "Фоксфорд", "Мобильное электронное образование", Алгоритмика, ЯКласс, Лекториум, Math01, Интернетурок, Инфоурок, Кодвардс, CORE, Кружковое движение, Союз Ворлдскиллс Россия.

"Мы пригласили все ведущие наши образовательные платформы, которые на протяжении нескольких лет поддерживались Агентством. Ведущие игроки онлайн-образования сказали нам, что они готовы объединить все свои ресурсы, готовы выложить свой контент на единой платформе, ну и доверили координационную функцию Агентству стратегических инициатив. Мы благодарны ключевым игрокам за то, что 60% курсов на этой платформе бесплатны. Я думаю, что каждый для себя найдет интересные возможности для саморазвития, для построения своих индивидуальных траекторий", - отметила глава АСИ Светлана Чупшева.

Представленные в навигаторе онлайн-программы охватывают все основные направленности дополнительного образования детей (художественную, социально-педагогическую, техническую, естественнонаучную и туристско-краеведческую). На сайте скоро появятся функции, которые позволят пользователям выстроить индивидуальный образовательный маршрут.

Платформа также дает возможность детям и подросткам, в соответствии с их интересами и потребностями, познакомиться с миром будущих профессий, овладеть новыми компетенциями в сетевом взаимодействии со сверстниками и взрослыми.

Светлана Чупшева подчеркнула, что список партнеров совместного проекта АСИ и Минпросвещения не является закрытым, в дальнейшем к платформе могут присоединяться другие участники.