В Тюменской области выявлено 18 случаев COVID-19 за сутки

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18 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Тюменской области за сутки. Всего в России выявлено 8 тыс. 572 новых случая коронавируса в 84 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

Из них 39,4 % не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 232 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 8 тыс. 264 человека.

За весь период зафиксировано 4 тыс. 374 летальных исхода, выздоровело 159 тыс. 257 человек.

Наибольшее количество заболевших новой коронавирусной инфекций зафиксировано за стуки в Москве - 2 тыс. 332, Московская область - 773, Санкт-Петербург - 369 случая.

Статистика УФО: Свердловская область - 230, Челябинская область - 141, Ханты-Мансийский АО - 105, Ямало-Ненецкий АО - 31, Курганская область - трое заболевших COVID-19.