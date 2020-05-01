Соцработники Тюменской области получат президентские выплаты

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Более 1 тыс. 600 сотрудников социальных учреждений Тюменской области получат президентские выплаты за работу в режиме повышенной готовности, сообщает Оперативный штаб по профилактике коронавируса Тюменской области.

Как сообщила заместитель директора департамента социального развития Тюменской области Ирина Ожогина выплаты начались с 29 мая.

"Данные работники с апреля переведены на особый режим работы, предусматривающий временную изоляцию-обсервацию, проживание в организациях и отделения учреждения социальной защиты населения с круглосуточным проживанием людей. Социальные работники, психологи и другие специалисты этих организация в случае невыявления при тестировании заболевания получат 25 тысяч рублей, в случае заражения – 35 тысяч рублей, на данные размеры применяется районный коэффициент и не удерживается налог на доходы", - пояснила Ирина Ожогина.

Горячая линия по вопросам стимулирующих выплат: 50-24-31.

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