Алексей Райдер призвал тюменцев отказаться от выпускных в детсадах и начальной школе

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Любые массовые мероприятия, в том числе выпускные вечера, несут риск распространения коронавирусной инфекции. На это обратил внимание заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента образования и науки Алексей Райдер, сообщает оперативный штаб Тюменской области.

Райдер подчеркнул, что особенно это касается дошкольных учреждений и младших классов школ.

"Понятно, что на каждом этапе жизни хочется праздника. Однако ситуация для этого не совсем подходящая, и подвергать здоровье детей опасности точно не стоит. Даже если внутри отдельной семьи эпидобстановка благоприятная, мы не можем гарантировать ее безопасность после массовых мероприятий. Заверяю, что ни дошкольники, ни выпускники младшей школы даже не заметят изменений в привычной жизни, если вы откажетесь от выпускного на этом этапе", - отметил Алексей Райдер.

Он добавил, что детские сады региона продолжают работать в режиме дежурных групп. Если родителям не с кем будет оставить ребенка, то будущие первоклассники смогут посещать детсады и летом.

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Евгения Шевцова