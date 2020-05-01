Число излечившихся от COVID-19 в Тюменской области достигло 790

| Фото: www.mos.ru | Фото: www.mos.ru

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В Тюменской области число излечившихся от COVID-19 по данным на 29 мая достигло 790. За последние сутки выздоровели 17 человек, сообщает областной оперштаб по профилактике коронавируса.

Всего за последние сутки в регионе выявлено 18 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число заболевших достигло 1 тыс. 580.

Лечение в данный момент получают 783 пациента, из них двое детей. Семь человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

В обсерваторе находятся 310 человек, из них 11 детей. 2 тыс. 759 жителей региона остаются под медицинским наблюдением, 3 тыс. 276 человек находятся на перевахтовке.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались семь пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.