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В Тюмени уральца осудили за поддельные заграничные водительские права

Происшествия, 19:50 29 мая 2020

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Мужчину, виновного в использовании подложных документов, осудили в Тюмени, сообщает региональная прокуратура.

В феврале 2020 года вблизи п. Московский Тюменского района инспектор ДПС остановил грузовой автомобиль Freightliner Century FLC1. В ходе проверки документов 34-летний водитель предъявил поддельные водительские права Республики Кыргызстан на чужую фамилию и паспорт гражданина этого государства. В ходе досмотра транспортного средства был обнаружен настоящий паспорт мужчины - гражданина РФ.

Суд назначил подсудимому пять месяцев ограничения свободы. В течение этого срока осужденный обязан один раз в месяц являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию. Ему нельзя выезжать за пределы Екатеринбурга, изменять место жительства или пребывания без согласования с уголовно-исполнительной инспекцией.

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# водитель , поддельные права

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