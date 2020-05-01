В Тюмени уральца осудили за поддельные заграничные водительские права

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Мужчину, виновного в использовании подложных документов, осудили в Тюмени, сообщает региональная прокуратура.

В феврале 2020 года вблизи п. Московский Тюменского района инспектор ДПС остановил грузовой автомобиль Freightliner Century FLC1. В ходе проверки документов 34-летний водитель предъявил поддельные водительские права Республики Кыргызстан на чужую фамилию и паспорт гражданина этого государства. В ходе досмотра транспортного средства был обнаружен настоящий паспорт мужчины - гражданина РФ.

Суд назначил подсудимому пять месяцев ограничения свободы. В течение этого срока осужденный обязан один раз в месяц являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию. Ему нельзя выезжать за пределы Екатеринбурга, изменять место жительства или пребывания без согласования с уголовно-исполнительной инспекцией.