Пожар локализован в тюменском бизнес-центре "Парус"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Пожарным удалось локализовать возгорание в бизнес-центре "Парус" в Тюмени. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Сергей Юсько.

По словам представителя управления МЧС, в 17 часов 53 минуты была зафиксирована локализация пожара. Напомним, возгорание в четырехэтажном офисном здании произошло 29 мая в 15 часов 45 минут, пожару был присвоен повышенный ранг.

Площадь горения составила 400 квадратных метров, из здания были эвакуированы 200 человек. На месте работали более 10 единиц спецтехники и около 40 пожарных.

Николай Ступников