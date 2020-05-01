  • 29 мая 202029.05.2020пятница
  • USD71,1012
    EUR78,2611
  • В Тюмени 12..14 С 3 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Пожар локализован в тюменском бизнес-центре "Парус"

Происшествия, 18:18 29 мая 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Пожарным удалось локализовать возгорание в бизнес-центре "Парус" в Тюмени. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Сергей Юсько.

По словам представителя управления МЧС, в 17 часов 53 минуты была зафиксирована локализация пожара. Напомним, возгорание в четырехэтажном офисном здании произошло 29 мая в 15 часов 45 минут, пожару был присвоен повышенный ранг.

Площадь горения составила 400 квадратных метров, из здания были эвакуированы 200 человек. На месте работали более 10 единиц спецтехники и около 40 пожарных.

﻿

Николай Ступников

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# пожар , управление МЧС по Тюменской области

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:12 29.05.2020Тюменка не оплатила более двухсот штрафов за нарушения правил дорожного движения
19:50 29.05.2020В Тюмени уральца осудили за поддельные заграничные водительские права
18:18 29.05.2020Пожар локализован в тюменском бизнес-центре "Парус"
17:42 29.05.2020Двести человек эвакуировали из горящего "Паруса" в Тюмени