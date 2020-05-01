24 июня будет нерабочим днем

Фото: admtyumen.ru (архив) Фото: admtyumen.ru (архив)

Президент РФ Владимир Путин объявил 24 июня нерабочим днем, в эту дату пройдет военный парад в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

В президентском указе отмечается, что в 10 часов по московскому времени на Красной площади в столице и в других городах страны под Знаменем Победы пройдут парады с участием военной техники. В 22 часа по Москве состоятся артиллерийские салюты. Президент поручил Минобороны совместно с главами регионов определить места их проведения и обеспечить подготовку.

24июня выпадает на среду, этот день будет нерабочим с сохранением заработной платы.

Напомним, традиционный военный парад не состоялся 9 мая из-за пандемии коронавируса. Его пришлось перенести, чтобы не подвергать угрозе здоровье участников, особенно ветеранов. 24 июня 1945 года состоялся легендарный Парад победителей, по Красной площади прошли бойцы, вернувшиеся с фронтов.