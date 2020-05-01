Эксперт рассказала, как научить детей грамотно тратить деньги

Фото: duma.gov.ru Фото: duma.gov.ru

Основы отношения к деньгам и понимание ценности покупки можно закладывать ребенку с 5-6 лет, начинать финансовое воспитание - в 6-7 лет, постепенно обучая управлять собственным бюджетом и развивая у ребенка привычку делать сбережения.

Об этом рассказала РИА Новости эксперт проекта Минфина РФ по повышению уровня финансовой грамотности Татьяна Ярышева.

"Психологи советуют начинать финансовое воспитание в 6-7 лет. Однако, как показывает практика, отдельные вопросы, косвенно связанные с финансовой жизнью семьи, будет полезно раскрывать ребенку и в более раннем возрасте", - отметила она.

По словам специалиста, совместные походы за покупками с предварительной беседой и приобретением товаров первой необходимости могут стать таким примером.

"В этом возрасте дети еще не могут осознать уровень цены и ценности покупки, поэтому желательно комментировать действия взрослых и разъяснять ребенку основы выбора продуктов, их значение и важность покупок с учетом потребностей семьи. Личный пример будет лучшим способом научить ребенка совершать покупки. Таким образом, основы отношения к деньгам можно начать закладывать с пяти-шести лет", - добавила эксперт.

По мере взросления ребенок приобретает и развивает знания о мире и обогащает свою финансовую практику, продолжает она. Простые финансовые операции становятся для него естественными привычками, а к 8 годам у него уже формируется "скелет" знаний и навыков, который в дальнейшем обогащается более сложными понятиями и опытом.

"В возрасте семи-десяти лет можно учить ребенка первым навыкам управления собственным бюджетом и развивать привычку делать сбережения", - пояснила Татьяна Ярышева.

Эксперт добавила, что к 12 годам у ребенка уже могут быть сформированы устойчивые потребительские привычки, он уверенно оперирует наличными деньгами, а также может рассчитываться банковской картой. Кроме того, в этом возрасте дети способны понимать финансовое положение семьи, осознать суть кредитования и необходимость платы за использование кредита. Рекомендуется развивать у ребенка не только навыки сберегательного поведения, но и привлекать к участию в достижении семейных финансовых целей через формирование накоплений с использованием банковского счета совместно с родителями, советует Татьяна Ярышева.