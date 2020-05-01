В Тюменской области тридцать три медработника получили выплаты из-за заражения COVID-19

| Фото: www.mos.ru | Фото: www.mos.ru

33 медработника Тюменской области получили страховые выплаты из-за заражения COVID-19, сообщает оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.

Общая сумма единовременных страховых выплат составила более 2 млн 300 тыс. рублей. Об этом рассказала управляющая Тюменского регионального отделения Фонда социального страхования РФ Динара Поштаренко.

"Выплаты производятся в следующем порядке. Медицинская организация, поставившая диагноз работнику, немедленно направляет уведомление работодателю и в фонд социального страхования. В течение суток создается комиссия по расследованию, куда входят представители медицинской организации, работодателя и фонда социального страхования. По результатам расследования предоставляется справка, которая направляется в региональное отделение фонда. После чего принимается решение о предоставлении единовременной страховой выплаты", - отметила Динара Поштаренко.

Страховые выплаты положены: врачам, среднему и младшему медперсоналу, водителям скорой помощи. Страховые гарантии предоставляются работникам медицинских организаций в соответствии с указом президента России.

Горячая линия Тюменского регионального отделения ФСС: 8 (3452) 799-723.