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Роспотребнадзор разрешил не носить маски на пляже

Общество, 17:30 31 мая 2020

ИА "Тюменская линия | Фото: ИА "Тюменская линия

На российских пляжах не обязательно ношение защитных масок, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Маски на пляже мы не предлагали и не предлагаем, а вот расстояние между отдыхающими для людей, не связанных между собой семейными отношениями, — да, должна быть социальная дистанция, это обязательно и на пляже тоже", — сказала Анна Попова.

Пляжи в российских регионах могут открыть с 1 июля, заявлял глава комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев. Депутат подчеркнул, что туристический сезон в России состоится "несмотря ни на что".

По последним данным, в России выявлено 405 тыс. 843 человека с коронавирусом, из них 4 тыс. 693 скончались, свыше 171 тыс. вылечились, сообщает РИА Новости.

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# пляж , Роспотребнадзор

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