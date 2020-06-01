Тюменские автоинспекторы вызволили из лифта одиннадцать человек

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

11 человек вызволили из застрявшего лифта тюменские автоинспекторы, сообщает региональная Госавтоинспекция.

На ул. Червишевский тракт по требованию инспекторов полка ДПС ГИБДД не остановился автомобиль Lada Kalina. Наряд задержал водителя во дворе одного из домов. Взволнованный мужчина сообщил, что он лифтер и ему нужно срочно освободить из сломавшегося лифта беременную женщину.

Инспекторы Евгений Арефьев, Андрей Арбузов и Алексей Маслов зашли вместе с водителем в подъезд жилого дома, где выяснилось, что он забыл ключ от лифтовой шахты. Вместе с одним из полицейских лифтер несколько раз поднимался на 18-й этаж пешком и спускался на третий этаж за ключом, но все безрезультатно.

Евгений Арефьев раздвинул двери шахты лифта, вычислил, что лифт застрял на первом этаже. "Сотрудники ГИБДД сами открыли лифт и вызволили 11 человек, в том числе двоих детей и беременную женщину. Жители дома были очень благодарны инспекторам ДПС за оперативную помощь, так как в лифте было очень душно и жарко", – рассказали в региональной Госавтоинспекции.

При этом, как отметили в ГИБДД, лифтер вел себя странно. Автоинспекторы подумали, что он тянет время. После того, как люди были вызволены из шахты, сотрудники ГИБДД потребовали у мужчины водительские документы на проверку, но он представился чужим именем. Выяснилось, что водитель лишен права управления транспортом за пьяное вождение в 2016 году, но удостоверение не сдал. Оно было изъято в апреле 2020 года, так что срок его лишения заканчивается только в декабре 2021 года. Водителя привлекли к административной ответственности за управление транспортом без прав. Автомобиль эвакуирован на специальную стоянку.