Иван Квитка встретился с тюменскими участниками проекта "ПолитСтартап"

| Фото: пресс-служба Уральского МКС партии «Единая Россия». | Фото: пресс-служба Уральского МКС партии «Единая Россия».

Депутат Госдумы, член президиума Генсовета партии "Единая Россия" Иван Квитка в качестве федерального наставника провел онлайн-встречу с участниками проекта "ПолитСтартап" из Тюменского района и Заводоуковского городского округа, сообщает пресс-служба Уральского МКС партии "Единая Россия".

Депутат подчеркнул, что "ПолитСтартап" – это отличная образовательная площадка для активных молодых людей, где они получают новые знания и набираются практического опыта.

"В ходе беседы каждый из кандидатов поделился своими социально значимыми инициативами. Так, участница предварительного голосования в думу Чикчинского муниципального образования Екатерина Мадьярова во время сложной эпидемиологической ситуации работала волонтером, сейчас активно занимается благоустройством детских площадок. При этом она не просто задает актуальные вопросы, волнующие жителей территории, но и предлагает пути их решения. Участник предварительного голосования в думу Заводоуковского городского округа Антон Терентьев также рассказал о своих планах и реализованных инициативах, ориентированных на помощь пожилым людям и ветеранам Великой Отечественной войны", – отметил по итогам беседы Иван Квитка.

Он добавил, что проект позволяет наставникам увидеть потенциал молодых людей. Важно при этом поддержать участников на данном этапе, ответить на вопросы, связанные с предварительным голосованием, помочь разобраться с особенностями стратегий избирательных кампаний. При этом "ПолитСтартап" полезен для кадрового обновления партийных рядов, выявления новых интересных инициатив.

Тюменская область участвует в партийном кадровом проекте на протяжении трех лет. Всего в 2020 году в "ПолитСтартапе" зарегистрировались 330 молодых людей, из них 152 человека стали кандидатами предварительного голосования (46,1%). Больше всего молодежи участвует в предварительном голосовании в думу Тюменского района (77,14% от общего числа кандидатов) и в Тобольскую городскую думу (42,53%).