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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Штаб помощи пожилым и маломобильным тюменцам продлил свою работу

Общество, 15:45 01 июня 2020

группа "Добровольческое движение | Тюменская область" ВКонтакте | Фото: группа "Добровольческое движение | Тюменская область" ВКонтакте

Штаб помощи пожилым и маломобильным гражданам #МыВместе в Тюменской области продлил свою работу до 15 июня.

Как пояснили в штабе, это связано с тем, что режим повышенной готовности в регионе продлен до 14 июня. Это означает, что сохраняется режим самоизоляция для людей старше 65 лет. Продолжает действовать и обязательный масочный режим.

Напомним, обратиться за помощью к волонтерам пожилые и маломобильные граждане могут по телефону 8-800-200-34-11 . Режим работы штаба - с 10 до 18 часов.

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# коронавирус , штаб помощи

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