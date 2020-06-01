Штаб помощи пожилым и маломобильным тюменцам продлил свою работу

| Фото: группа "Добровольческое движение | Тюменская область" ВКонтакте | Фото: группа "Добровольческое движение | Тюменская область" ВКонтакте

Штаб помощи пожилым и маломобильным гражданам #МыВместе в Тюменской области продлил свою работу до 15 июня.

Как пояснили в штабе, это связано с тем, что режим повышенной готовности в регионе продлен до 14 июня. Это означает, что сохраняется режим самоизоляция для людей старше 65 лет. Продолжает действовать и обязательный масочный режим.

Напомним, обратиться за помощью к волонтерам пожилые и маломобильные граждане могут по телефону 8-800-200-34-11 . Режим работы штаба - с 10 до 18 часов.