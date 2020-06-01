Застрявшего под скульптурой в Тюмени ребенка освободили спасатели

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Сотрудники Тюменской областной службы экстренного реагирования освободили ребенка, застрявшего под скульптурой "Глобус" на ул. Профсоюзная 30 мая.

Сигнал о случившемся поступил в 13 часов 40 минут через систему 112. Сообщалось, что ребенок застрял под скульптурой глобус, расположенной в сквере Нефтяников на ул. Профсоюзной. Спустя пять минут спасатели были на месте.

"Мальчика 2008 года рождения высвободили их-под "Глобуса" при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента. Ребенок не пострадал, но на место все равно вызвали скорую помощь. Медики осмотрели мальчика", – рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник управления поисково-спасательных работ Тюменской областной службы экстренного реагирования Евгений Булкин.

Инна Пахомова