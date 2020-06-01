Увеличение пособия по уходу за ребенком и отмена банковского роуминга: какие законы вступают в силу в июне

| Фото: duma.gov.ru | Фото: duma.gov.ru

Увеличение минимального размера пособия по уходу за ребенком, пособие по безработице без лишних бумаг, отмена банковского роуминга и другие нововведения вступают в силу с 1 июня, сообщает пресс-служба Государственной думы РФ.

Вырос минимальный размер пособия по уходу за ребенком

С 1 июня минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет повысится до 6 тыс. 752 рублей. Пособие не ниже этой суммы касается каждого ребенка вне зависимости от очередности рождения.

С соцвыплат не смогут взыскать долги

С 1 июня в список доходов, с которых не смогут взыскать долг, добавляются: матпомощь для утративших имущество первой необходимости при ЧС; единовременные пособия членам семей погибших в результате ЧС; единовременные выплаты гражданам, здоровью которых в ЧС был причинен вред.

Получить пособие по безработице без лишних бумаг

С 1 июня если гражданин подает заявление о постановке на учет в качестве безработного онлайн, центры занятости будут сами запрашивать сведения: о его детях — в ЕГР ЗАГС; о прописке и о действительности паспорта — в МВД России.

Безопасность детского отдыха

С 1 июня компании, не включенные в соответствующий реестр, не смогут оказывать услуги по организации отдыха и оздоровления детей. За нарушение законодательства в этой сфере вводятся административные штрафы от 500 тыс. до 1 млн рублей.

Отмена банковского роуминга

С 14 июня отменяется комиссия за переводы денег между клиентами одного банка, находящимися в разных регионах. Изменения должны обеспечить развитие безналичных платежей и защитить интересы граждан.

Упрощение признания носителями русского языка

С 17 июня для граждан Республики Беларусь и Украины, свободно владеющих русским языком, вводится упрощенный порядок признания их его носителями. Признание носителем языка необходимо для подачи заявления о выдаче ВНЖ или о приеме в гражданство РФ.

Защита отечественных виноградарей и виноделов

26 июня вступает в силу закон, по которому российским смогут называть только то вино, которое производится из винограда, выращенного на территории нашей страны. Новый закон устанавливает особые требования к сырью и материалам, предусматривает поддержку отечественных производителей и защиту потребителей от подделок.