Флешмоб "Ялуторовск - мой город" проходит в онлайн

| Фото: администрация Ялуторовска (архив) | Фото: администрация Ялуторовска (архив)

Онлайн-флешмоб #Ялуторовск_мойгород посвящен дню рождения города. Жителям Ялуторовска предлагают снять видео и рассказать, за что они любят свой город. Инициатор проведения флешмоба - Ялуторовский острог.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила заведующая Ялуторовского острога Нина Бешенцева.

"В конце июня наш город отпразднует свой 361 день рождения. И мы подумали, что многие ялуторовчане, те, кто сейчас живет в Ялуторовске, и те, кто жил, но по каким-то причинам сейчас находится в другом городе или даже стране, с удовольствием поздравят любимый город с днем рождения, расскажут об интересных местах, историях, за что они любят Ялуторовск. Флешмоб мы запустили 1 июня, в день защиты детей, для того, чтобы юные жители Ялуторовска тоже смогли рассказать о своем городе детства", - рассказала она.

Участникам праздничного флешмоба необходимо снять видео на любую цифровую камеру: телефон, планшет или фотоаппарат, обязательно горизонтально, в котором нужно рассказать, за что вы любите Ялуторовск, о его богатой истории, удивительных местах, и конечно, поздравить город с днем рождения. Выложить на свою страницу с хэштэгом #Ялуторовск_мойгород

Онлайн-флешмоб - формат работы с жителями, который сотрудники Ялуторовского острога уже применяли на практике с начала действия режима повышенной готовности.

"Мы уже использовали онлайн-формат в проведении акции, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, #Героям_былыхвремен_72. Тогда в акции приняли участие более 130 человек со всей области. Видеоролики только за время акции набрали более 200 тысяч просмотров. Исходя из этого, мы решили, что такой формат интересен пользователям социальных сетей, и его нужно использовать. Главная цель наших флешмобов - это, конечно, объединение людей", - резюмировала Нина Бешенцева.

Каждый участник онлайн-флешмоба #Ялуторовск_мойгород получит памятный диплом.

Анжела Лебедева