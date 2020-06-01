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Тюменские семьи начали получать единовременные выплаты на детей

Экономика, 18:03 01 июня 2020

www.mos.ru

В Тюменской области 144 тыс. семей с детьми от 3 до 16 лет получат единовременное пособие в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка, сообщает региональный оперативный штаб.

На данные цели Пенсионный фонд РФ перечислил в кредитные учреждения 2 млрд 134 млн рублей, сообщил заместитель управляющего Отделением ПФР по Тюменской области Виталий Левенков.

По расчетам ПФР, выплаты могут получить 235 тыс. тюменских детей. Пока, согласно поданным заявлениям, пособия назначены на 214 тыс. детей.

Заявления на выплату родители могут оформить на портале госуслуг до 1 октября. Телефон горячей линии — 8 (3452) 56-25-00.

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# дети , пособия , ПФР , социальная поддержка

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