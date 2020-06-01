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Сладковские полеводы завершили посевную кампанию

Экономика, 18:21 01 июня 2020

mcx.ru | Фото: mcx.ru

Посевная кампания в Сладковском районе завершилась 1 июня.

Весенне-полевые работы в муниципальном образовании начались раньше обычного. Первыми на раннее весеннее боронование пашни в Сладковском районе 11 апреля вышли механизаторы СПК "Таволжан", что примерно на две недели раньше, чем обычно. Соответственно, и сев культур начался раньше.

Труженики района посеяли 12 тыс. 772 га зерновых и зернобобовых культур, однолетних трав 4 тыс. 598 га, кукурузы 1 тыс. 48 гектар, льна 140 га. Многолетние травы заняли 947 га, картофель 38 га.

Высев семенного фонда производился кондиционными семенами, отметили специалисты отрасли растениеводства. После сева сельхозтоваропроизводители приступили к химической прополке посевов культур и обработке паров. По состоянию на 1 июня обработано 1 тыс. 310 га, или 7 % от плановой цифры, и 612 га или 38 % соответственно от общего объема.

Анжела Лебедева

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# посевная кампания , Сладковский район

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