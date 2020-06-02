Заявление на единовременную выплату можно подать повторно в случае отказа

| Фото: uslugi.admtyumen.ru | Фото: uslugi.admtyumen.ru

Семьи, которым было отказано в предоставлении единовременной выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет, могут подать заявление повторно. Об этом сообщает пресс-служба ОПФР по Тюменской области.

По словам управляющей ОПФР по Тюменской области Алефтины Чалковой, по данным на 1 июня поступило почти 150 тыс. заявлений. Однако по трем процентам из них приняты отрицательные решения.

"Основной причиной отказа является дублирование заявлений, отсутствие права, а также наличие грубых ошибок при заполнении данных, из-за чего невозможно идентифицировать ребенка в государственном реестре записей актов гражданского состояния", - пояснила она.

Родителям, которым в выплате отказано по причине некорректного заполнения заявления, необходимо подать заявление повторно. В частности, если детей от 3 до 16 лет несколько, а допущена ошибка в данных только одного ребенка, заполнить заявление заново нужно именно на него.

Напомним, в соответствии с указом президента Владимира Путина семьи с детьми в возрасте от 3 до 16 лет получили право на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Средства предоставляются независимо от наличия права на материнский капитал.

Подать заявление можно до 1 октября 2020 года через Единый портал Госуслуг. Получить дополнительную информацию можно по телефону горячей линии - 8 (3452) 56-25-00.