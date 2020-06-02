Победители акции "Бери и делай" получили денежные призы Запсибкомбанка

| Фото: Запсибкомбанк | Фото: Запсибкомбанк

Второй раз в рамках акции "Бери и делай" Запсибкомбанк разыграл два денежных приза по 50 тыс. рублей. Она проводится для поддержки тех, кто отказался ставить бизнес на паузу и нашел новые варианты работы в текущей ситуации, сообщает банк.

В мае обладателями денежного поощрения стали компании "Промышленные Технологии-Сибирь" и "Три`О".

Предприятие "Промышленные Технологии-Сибирь" занимается строительством пятый год, расчетный счет в банке был открыт в апреле. Директор Алексей Феоктистов отметил, выигрыш стал для него приятной неожиданностью и поддержкой для бизнеса в самый подходящий момент.

Компания "Три`О" ведет деятельность по сдаче в аренду и управлению собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом, давно является клиентом Запсибкомбанка.

"День счастливый и нужно делать важные дела, раз с утра так везет" - ответил на сообщение о выигрыше директор организации Гор Амбарян. Полученным вознаграждением клиент компенсировал все затраты на расчетно-кассовое обслуживание и страховку по кредиту.

Запсибкомбанк сообщает, что для участия в акции новым клиентам необходимо открыть расчетный счет в месяце, предшествующем месяцу проведения розыгрыша; активно работать по расчетному счету (осуществить операции по расчетному счету); выразить свое желание на участие в акции путем подписания уполномоченным представителем Участника Согласия об участии в акции в любом удобном офисе Запсибкомбанка.

Условия для действующих клиентов: иметь расчетный счет; активно работать по расчетному счету (осуществить операции по расчетному счету); выразить свое желание на участие в акции путем подписания уполномоченным представителем Участника Согласия об участии в акции в любом удобном офисе банка.

"Количество участников акции растет и вот уже более 7 тыс. 800 корпоративных клиентов с активно работающими расчетными счетами приняли участие в майском розыгрыше. Это значит, что бизнес продолжает работать. Надеемся, что после снятия действующих ограничений количество участников возрастет, и денежные призы от банка станут актуальной помощью для развития бизнеса наших клиентов. Следующий розыгрыш состоится 3 июня 2020 года. Участвуйте в акции и получите шанс выиграть финансовую поддержку для своего бизнеса", - призвала директор дирекции корпоративного бизнеса ПАО "Запсибкомбанк" Оксана Седых.

Акция действует до сентября 2020 года. Каждый месяц два корпоративных клиента будут получать денежные призы от Запсибкомбанка.