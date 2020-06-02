Производства по переработке полимеров развиваются в Тобольске

| Фото: пресс-служба СИБУРа | Фото: пресс-служба СИБУРа

Производства по переработке полимеров развиваются в Тобольске при поддержке СИБУРа. Так, для упаковки полимерной продукции на "ЗапСибНефтехиме" будут использовать пластиковые поддоны. Их выпуск в Тобольске осваивает ООО "Ай-Пласт", который уже выпустил первую партию в количестве 1 тыс. 20 штук, сообщает пресс-служба СИБУРа.

В год планируется производить 656 тыс.таких поддонов. Сырьем для их изготовления станет полиэтилен, производимый на "ЗапСибНефтехиме". Аналогичных производств в регионе нет.

Производственные цеха "Ай-Пласт" расположены на территории Тобольской промышленной площадки. Такое соседство выгодно обеим сторонам: логистические затраты при транспортировке сырья и готовых поддонов минимальны. Вес пластикового поддона – 11 кг, он на 60% легче привычного деревянного, что позволяет использовать новые схемы транспортировки. Также поддоны, производимые из двух марок тобольского полиэтилена, морозостойкие, прочные и могут перерабатываться вторично. В перспективе планируется при производстве частично использовать б/у поддоны, вернувшиеся от клиентов, или лом.

Как отметил член правления СИБУРа, генеральный директор "ЗапСибНефтехима" и "СИБУР Тобольска" Игорь Климов, общая потребность тобольских предприятий СИБУРа в поддонах для упаковки полимерной продукции превышает 1,5 млн штук в год.

"Производство "Ай-Пласт" в текущей конфигурации закроет треть этой потребности. Здание производства "Ай-Пласт" построено таким образом, что в будущем возможен домонтаж оборудования для покрытия полной потребности ЗСНХ в поддонах", - сказал он.

Генеральный директор ООО "Ай-Пласт" Максим Жуков подчеркнул, что это знаковый проект не только для компании, но и для всей химической промышленности страны.

"Использование в логистической цепочке отгрузки полимеров многоразового и перерабатываемого полиэтиленового поддона - новый этап в развитии химической промышленности, отвечающий современным экологическим требованиям", - пояснил он.

По словам заместителя губернатора Тюменской области Андрея Пантелеева, производство полимерных поддонов, построенное рядом предприятие по выпуску упаковочной пленки - яркие примеры синергетического эффекта от запуска "ЗапСибНефтехима" для развития смежных отраслей.

"В лице нового комплекса эти предприятия получили одновременно и поставщика качественного сырья, и стабильного потребителя своей продукции. Тобольская промышленная площадка имеет хороший потенциал для дальнейшего развития в качестве крупного нефтехимического кластера, и сейчас мы прорабатываем пути этого развития через проект создания особой экономической зоны", - подчеркнул замгубернатора.