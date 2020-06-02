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Жительницу Ишима задержали за кражу пылесоса

Происшествия, 20:11 02 июня 2020

УМВД России по Тюменской области (архив) | Фото: УМВД России по Тюменской области (архив)

Полицейские по горячим следам раскрыли квартирную кражу в Ишиме. Задержана подозреваемая - 32-летняя знакомая потерпевшего, сообщает УМВД по Тюменской области.

С заявлением в дежурную часть полиции обратился местный житель. Мужчина рассказал правоохранителям, что из его жилища пропал пылесос стоимостью более 6 тыс. рублей. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что злоумышленник проник в помещение через незапертую входную дверь.

Вскоре правоохранители установили и задержали подозреваемую, ей оказалась знакомая заявителя. Выяснилось, что накануне девушка распивала спиртное в одной компании с потерпевшим. Когда алкоголь закончился, она решила похитить и продать пылесос.

Возбуждено уголовное дело статье "Кража". Ее санкция предусматривает лишение свободы на срок до шести лет. Похищенный пылесос возвращен владельцу. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

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# Ишим , кража , уголовное дело

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