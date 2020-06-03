  • 3 июня 20203.06.2020среда
  • В Тюмени 10..12 С 3 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Двадцать пять голов высокопродуктивного скота завезли на ферму в Ярковский район

Экономика, 11:55 03 июня 2020

mcx.ru | Фото: mcx.ru

25 голов нетелей высокопродуктивного скота отечественной селекции привезли в Ярковский район, сообщает департамент агропромышленного комплекса Тюменской области.

Партия нетелей глубокой стельности и средней живой массой 625 кг будут содержаться на молочно-товарной ферме сельскохозяйственного производственного кооператива "Артамоновский" в с. Щетково. Это скот черно-пестрой породы, которая знаменита высокими надоями 5 тыс. 500-9 тыс. кг молока за 305 дней лактации и неприхотлива к кормам и условиям содержания. Партия прибыла из Свердловской области, вторая прибудет в начале июня, всего планируется завести 50 голов. Ремонт стада происходит в рамках борьбы с лейкозом крупного рогатого скота. Часть затрат на приобретение животных будет субсидироваться из областного бюджета.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# молочное животноводство , скотоводство , ферма , Ярковский район

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:55 03.06.2020Двадцать пять голов высокопродуктивного скота завезли на ферму в Ярковский район
18:37 02.06.2020Городской квартал UNO строят с использованием средств Сбербанка
16:24 02.06.2020Качество очистки стоков повышают в Тюменском районе
15:29 02.06.2020Заявление на единовременную выплату можно подать повторно в случае отказа