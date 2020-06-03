Двадцать пять голов высокопродуктивного скота завезли на ферму в Ярковский район

| Фото: mcx.ru | Фото: mcx.ru

25 голов нетелей высокопродуктивного скота отечественной селекции привезли в Ярковский район, сообщает департамент агропромышленного комплекса Тюменской области.

Партия нетелей глубокой стельности и средней живой массой 625 кг будут содержаться на молочно-товарной ферме сельскохозяйственного производственного кооператива "Артамоновский" в с. Щетково. Это скот черно-пестрой породы, которая знаменита высокими надоями 5 тыс. 500-9 тыс. кг молока за 305 дней лактации и неприхотлива к кормам и условиям содержания. Партия прибыла из Свердловской области, вторая прибудет в начале июня, всего планируется завести 50 голов. Ремонт стада происходит в рамках борьбы с лейкозом крупного рогатого скота. Часть затрат на приобретение животных будет субсидироваться из областного бюджета.