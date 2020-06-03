Тюменцы примут участие в форуме "ОстроVа 2020"

| Фото: Медиацентр молодежной политики Тюменской области | Фото: Медиацентр молодежной политики Тюменской области

На молодежный патриотический форум в Сахалин отправятся тюменцы. Форум "ОстроVа 2020" пройдет с 30 августа по 4 сентября, сообщает Медиацентр молодежной политики Тюменской области.

Участников ждут лекции, практические занятие, экскурсии, гастрономические и арт-фестивали, концерты и спортивные соревнования. Впервые на патриотическом всероссийском форуме состоится историческая реконструкция освобождения Южного Сахалина, борьба за который велась с 11 по 25 августа 1945 года.

Также участники присоединятся к поисковому лагерю: они посетят места военных сражений, которые произошли на острове. Подать заявку на форум можно до 20 июня на официальном сайте.

"Я собираюсь посетить форум в этом году, поскольку это хорошая площадка для встречи с единомышленниками, обменом опытом, генерации новых идей и расширения кругозора. Ведь патриотическое воспитание не должно пропагандировать определенные взгляды, наоборот, показывать возможности в разных областях", — отметил руководитель Тюменского центра семейных и молодежных инициатив Николай Петренко.