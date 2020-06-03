Челябинского водителя осудят за гибель пяти человек в Исетском районе

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Жителя Челябинска, обвиняемого в смертельном ДТП, осудят в Исетском районе, сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области.

В январе 2020 года на 103 км автодороги Курган – Тюмень, водитель ДАФ XF95 выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Lada XRAY. Водитель и пассажиры легкового автомобиля, в том числе, трое детей, погибли на месте.

Следствие собрало достаточную доказательственную базу, уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и направления в суд.