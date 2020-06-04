В Тюменском районе продолжается ремонт дорог

| Фото: atmr.ru/ | Фото: atmr.ru/

Ремонт автомобильных дорог Муллашинского муниципального образования общей протяженностью 1,029 км проведен в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2020 году, сообщает пресс-служба главы Тюменского района.

В ходе проведения работ в с. Муллаши в асфальтобетонном исполнении были отремонтированы ул. Комсомольская и Молодежная, в щебеночном - ул. Школьная и пер. Колхозный.

Всего в рамках нацпроекта будет отремонтировано 34 км региональных дорог на территории Тюменской агломерации, а общая протяженность ремонта составит более 170 км.