Александр Моор: на поддержку занятости и создание временных рабочих мест выделяем 280 миллионов рублей

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Решение о выделении 280 млн рублей на поддержку занятости и создание временных рабочих мест принял губернатор Тюменской области Александр Моор на заседании регионального штаба по обеспечению устойчивого развития экономики Тюменской области 3 июня.

Работа проводится в рамках исполнения поручения президента Российской Федерации Владимира Путина по усилению мер борьбы с безработицей.

"Вопросы, связанные с безработицей, ситуацией на рынке труда, должны быть на постоянном контроле глав муниципалитетов, органов власти всех уровней", - подчеркнул глава региона и потребовал максимального внимания к проблемам жителей региона, столкнувшихся с безработицей.

В режиме видео-конференц-связи участие в заседании приняли члены регионального правительства, руководители областных департаментов экономики, труда и занятости населения, главы городских округов и муниципальных районов.

Уровень регистрируемой безработицы в регионе за последние два месяца увеличился, а обращаемость граждан в органы службы занятости в отдельные дни в апреле-мае превышала в 10-15 раз обычную норму. Такая ситуация характерна для всех субъектов Российской Федерации, и Тюменская область – не исключение.

Эпидемия коронавируса и необходимость предотвращения угрозы быстрого распространения болезни стали объективными причинами введения существенных ограничений для жителей Тюменской области, организаций и предприятий всех сфер деятельности. Это, в первую очередь, неблагоприятным образом отразилось на рынке труда и экономике региона.

Значительные меры по поддержке занятости и стабилизации ситуации приняты на федеральном и региональном уровне. Установлены критерии для поддержки бизнеса с учетом приоритета по сохранению трудовых коллективов и зарплат работников.

Организации и предприниматели, сохраняющие трудовые коллективы, могут рассчитывать на субсидии на выплату зарплат в пострадавших отраслях в размере одного МРОТ на сотрудника в апреле и мае, а также на получение льготных кредитов по ставке в 2 %. При этом кредит будет погашен государством, если штатная численность организации не изменится.

Правительством России принят целый комплекс мер, направленных на материальную поддержку граждан, потерявших работу, и особенно, граждан, имеющих детей. Увеличено пособие по безработице, предусмотрены выплаты на детей родителям, потерявшим работу. При этом существенно упрощены условия и порядок получения пособия по безработице - дистанционно через портал "Работа в России".

Информацию о ситуации на рынке труда и мерах по поддержке занятости в регионе представила директор профильного департамента Надежда Мазуркевич, которая подчеркнула, что с основной задачей – максимально быстро, в удаленном формате и без лишней бюрократии обеспечить постановку на учет и осуществить выплату пособий по безработице гражданам, оставшимся без работы, - службы занятости справились.

Напомним, 30 мая, с учетом текущей санитарно-эпидемиологической ситуации и рекомендаций Роспотребнадзора, правительством области принято решение о переходе на второй этап снятия ограничений. Возможность работать получили многие организации и учреждения, чья деятельность была приостановлена.

"Теперь, на втором этапе, когда открытость нашей экономики стала гораздо выше, мы должны приложить все усилия, чтобы бизнес создавал новые рабочие места, чтобы появлялись новые компании и люди не сидели без дела. Наша главная задача сейчас – добиться снижения напряженности на рынке труда. Это принципиальное условие, я буду смотреть за этой ситуацией в разрезе каждого муниципалитета, и это будет персональная ответственность каждого руководителя", – резюмировал Александр Моор.