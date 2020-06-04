Неосторожное обращение с огнем обернулось пожаром в гаражном комплексе в Тюмени

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Неосторожное обращение с огнем привело к пожару в гаражном комплексе на ул. Энергетиков в Тюмени 3 июня.

Вызов поступил в 22 часа 11 минут.

"Огонь повредил гараж и имущество, находившееся в нем. Площадь пожара составила десять квадратных метров", – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

Пламя было ликвидировано в 22 часа 54 минуты. На месте задействовали три единицы техники, 11 человек личного состава.

Инна Пахомова