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Неосторожное обращение с огнем обернулось пожаром в гаражном комплексе в Тюмени

Происшествия, 10:54 04 июня 2020

ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Неосторожное обращение с огнем привело к пожару в гаражном комплексе на ул. Энергетиков в Тюмени 3 июня.

Вызов поступил в 22 часа 11 минут.

"Огонь повредил гараж и имущество, находившееся в нем. Площадь пожара составила десять квадратных метров", – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

Пламя было ликвидировано в 22 часа 54 минуты. На месте задействовали три единицы техники, 11 человек личного состава.

Инна Пахомова

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожары

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