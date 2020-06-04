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Онлайн-отбор стажеров в группу компаний "ТехноСпарк" проходит в ТюмГУ

Общество, 17:21 04 июня 2020

www.utmn.ru | Фото: www.utmn.ru

Онлайн-отбор среди студентов ТюмГУ для стажировки по программе #СтартапДиплом, завершится 5 июня, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Участникам онлайн-отбора предстоит пройти сжатый курс "Вводные понятия серийного технологического предпринимательства" и несколько отборочных испытаний: от тестирования до визуальной новеллы. Лучшие участники получат приглашение на следующий этап отбора в программу #СтартапДиплом.

Участники #СтартапДиплом переходят на индивидуальные образовательные программы. Учебный год и практика идут параллельно. Стажировка подходит для студентов любых направлений обучения.

Чтобы записаться на онлайн-отбор необходимо заполнить анкету до 5 июня включительно.

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# практика , стажировка , студенты , ТюмГУ

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