Онлайн-отбор стажеров в группу компаний "ТехноСпарк" проходит в ТюмГУ

| Фото: www.utmn.ru | Фото: www.utmn.ru

Онлайн-отбор среди студентов ТюмГУ для стажировки по программе #СтартапДиплом, завершится 5 июня, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Участникам онлайн-отбора предстоит пройти сжатый курс "Вводные понятия серийного технологического предпринимательства" и несколько отборочных испытаний: от тестирования до визуальной новеллы. Лучшие участники получат приглашение на следующий этап отбора в программу #СтартапДиплом.

Участники #СтартапДиплом переходят на индивидуальные образовательные программы. Учебный год и практика идут параллельно. Стажировка подходит для студентов любых направлений обучения.

Чтобы записаться на онлайн-отбор необходимо заполнить анкету до 5 июня включительно.