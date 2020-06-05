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Губернатор поздравил жителей региона с Днем эколога

Губернатор, 10:25 05 июня 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тема охраны окружающей среды – одна из ключевых в работе по созданию комфортной жизни современного человека. От того, насколько чистым воздухом мы дышим, какую воду пьем, на какой земле живем, напрямую зависят здоровье и безопасность наши и наших детей.

Об этом сказал губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя поздравил жителей региона с Днем эколога и Всемирным днем охраны окружающей среды.

Мы уделяем большое внимание внедрению эффективных механизмов охраны окружающей среды, ликвидации несанкционированных свалок, восстановлению лесов, созданию охранных природных территорий, отметил глава региона. А еще — просветительской работе с населением. Ведь не секрет, что каждый год по вине человека горят леса, уничтожаются ценные породы рыб и диких животных. Природа нуждается в защите и охране.

"Я искренне благодарю всех, кто посвятил свою жизнь этому благородному занятию. Без преданности своему делу, без любви к природе родного края вы вряд ли справились бы с нелегкой задачей сохранения природы и рационального использования ее богатств. Искренне благодарю всех, кто заботится о качестве окружающей среды и экологическом благополучии нашего региона! Желаю вам здоровья, благополучия и реализации профессиональных и жизненных планов!" - пожелал Александр Моор.

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# Александр Моор , Губернатор , экология

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