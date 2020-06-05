  • 5 июня 20205.06.2020пятница
  • В Тюмени 16..18 С 2 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Более тридцати многоквартирников отремонтировали в Абатском районе

Экономика, 17:48 05 июня 2020

ИА Тюменская линия

40 конструктивов отремонтировали в многоквартирных домах в Абатском районе согласно краткосрочному плану капитального ремонта в 2018-2020 годах.

Такие данные озвучил глава района Игорь Васильев, докладывая о результатах деятельности муниципальных органов власти за 2019 год.

Всего, по его словам, в план вошел 31 многоквартирник. Расходы на капремонт составили 29 млн 852 тыс. рублей.

Игорь Васильев добавил, что на территории Абатского района полностью обеспечены жильем ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, члены семей погибших (умерших) инвалидов и участников войны, поставленные на учет после 1 марта 2005 года.

Евгения Шевцова

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Абатский район , капремонт , многоквартирные дома

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:03 05.06.2020Аграрии Ишимского района уничтожают сорняки
17:48 05.06.2020Более тридцати многоквартирников отремонтировали в Абатском районе
17:37 05.06.2020Глава Циан Максим Мельников: как коронавирус влияет на цены на недвижимость?
16:38 05.06.2020Упоровские аграрии завершили посевную кампанию