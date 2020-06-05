Более тридцати многоквартирников отремонтировали в Абатском районе

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40 конструктивов отремонтировали в многоквартирных домах в Абатском районе согласно краткосрочному плану капитального ремонта в 2018-2020 годах.

Такие данные озвучил глава района Игорь Васильев, докладывая о результатах деятельности муниципальных органов власти за 2019 год.

Всего, по его словам, в план вошел 31 многоквартирник. Расходы на капремонт составили 29 млн 852 тыс. рублей.

Игорь Васильев добавил, что на территории Абатского района полностью обеспечены жильем ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, члены семей погибших (умерших) инвалидов и участников войны, поставленные на учет после 1 марта 2005 года.

Евгения Шевцова