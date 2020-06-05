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Ревнивый тюменец накинулся на сожительницу с ножом

Происшествия, 20:19 05 июня 2020

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Тюменца, подозреваемого в угрозе убийством, задержали сотрудники полиции. Мужчина напал с кухонным ножом на свою сожительницу, сообщает УМВД Тюмени.

Как установили правоохранители, после распития алкоголя между сожителями произошел конфликт. Мужчина нашел в телефоне своей возлюбленной ее переписку с бывшим сожителем. Хотя переписка касалась только вопроса о возврате взятого на временное пользование телевизора, тюменец начал оскорблять женщину.

Затем ревнивец схватил кухонный нож и пригрозил ей расправой. Опасаясь за свою жизнь, женщина обратилась в полицию.

Участковый задержал 36-летнего безработного жителя областного центра и доставил его в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по статье "Угроза убийством".

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# уголовное дело , угроза убийством

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