Наркомана со стажем отравили в колонию на десять дет

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

10 лет колонии строгого режима получил житель Ишима за покушение на сбыт наркотиков в Тюмени. 40-летний судимый мужчина сам употребляет наркотики с 12 лет, сообщает прокуратура Тюменской области.

Как следует из материалов уголовного дела, проживая на съемной квартире в Тюмени, ишимец занялся сбытом наркотиков через тайники. 6 ноября 2019 года мужчина приехал на ул. Мельникайте, чтобы сделать пять закладок.

У подъезда одного из домов ему повстречались сотрудники полиции. Наркоделец занервничал. Его поведение не осталось незамеченным. Полицейские предложили мужчине пройти к служебному автомобилю для установления личности, так как документов у него не было.

По дороге он открыл сумку и выбросил свертки в урну. Это увидел один из сотрудников полиции. Свертки были изъяты, в них оказался синтетический наркотик общей массой более 13 граммов. Сам наркоделец находился при этом в состоянии наркотического опьянения. Суд с учетом рецидива назначил ишимцу 10 лет лишения свободы.