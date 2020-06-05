Более пятидесяти работ поступило на конкурс национальных видеороликов "МЫ"

| Фото: комитет по делам национальностей Тюменской области | Фото: комитет по делам национальностей Тюменской области

Более 50 работ прислали участники на конкурс национальных видеороликов "МЫ". Несмотря на то, что прием работ продлится до 10 июня, члены жюри подвели предварительные итоги и просмотрели видеоматериалы, которые уже присланы, сообщает областной комитет по делам национальностей.

Эксперты из числа руководителей общественных организаций, органов власти и профессионального кинематографического сообщества отметили высокое качество работ. По мнению киноведа, директора фестиваля документального кино "КИНЗА" Натальи Соколовой, инициатива себя оправдала.

"Это замечательно, когда такая благодарная идея стимулировала такое количество людей на творчество. Особенно мне приятно, что большинство работ сделано совершенно молодыми людьми, детьми. А это наше будущее. И настолько это сделано вдохновенно, органично, действительно с любовью, не по принуждению, не ради того, чтобы получить приз, а искренне, и это больше всего радует", - отметила она.

По словам председателя комитета по делам национальностей Тюменской области Владислава Чернова, проект "МЫ" получил поддержку комитета на раннем этапе организации.

"Мы решили, что видеоролики – интересный, современный и доступный формат коммуникаций, позволяющий раскрыть себя и презентовать собственное представление о культуре своего народа. Мы очень рады тому, что такой конкурс появился в регионе и надеемся на то, что он будет развиваться", - подчеркнул он.

Прием конкурсных работ продлится до 10 июня на сайте мыконкурс.рф. Участником конкурса может стать любой житель региона без возрастных ограничений. Конкурс проводится по трем номинациям: игровой/художественный видеоролик, анимационный ролик, видеорепортаж/видеоблог.

Подведение итогов проекта и награждение победителей состоится в Тюмени 12 июня в рамках празднования Дня России. Призовой фонд мероприятия – 150 тыс. рублей. Обладатели приза зрительских симпатий будут определены путем online-голосования, для участия в котором можно пройти по ссылке.