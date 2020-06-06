Сюрпризы за храбрость получают юные пациенты областной больницы в Тюмени

| Фото: ОКБ№2 | Фото: ОКБ№2

Игрушки, книжки и карандаши получают за храбрость маленькие пациенты приемного отделения детского стационара областной больницы №2. Завести в приемном отделении "коробку храбрости" придумали волонтеры тюменского отделения "Клуба Добряков". Они же стараются, чтобы замечательная коробка никогда не была пустой, привлекая к доброму делу предприятия, организации и просто отзывчивых людей, сообщает лечебное учреждение.

Недавно "коробку храбрости" пополнил игрушками департамент имущественных отношений Тюменской области. Ребята, которые храбро вели себя во время перевязки, в награду достают из нее разноцветные кубики, волчки, лопатки, кукол и игрушечные инструменты.

Трехлетний Павел, едва завидев коробку, полную ярких игрушек, совершенно перестал хныкать и позволил папе занести себя в перевязочный кабинет. После того, как медицинская сестра оказала мальчику необходимую помощь, он выбрал из "коробки храбрости" волчок.

"В выходной день в перевязочные кабинеты может обратиться до трех десятков пациентов с ранами и травмами. Дети разного возраста. Те, кто помладше, конечно, пугаются. Возможность отвлечь их чем-то новым, ярким и интересным идет всем на пользу. Малыши меньше расстраиваются, родители меньше тревожатся и нервничают. А мы можем быстрее оказать медицинскую помощь", – рассказала медицинская сестра операционного блока детского стационара Татьяна Яковлева.