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Число пожаров в автомобилях в регионе сократилось

Происшествия, 13:17 07 июня 2020

МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

94 пожара в автомобилях произошло в Тюменской области за пять месяцев 2020 года. За аналогичный период прошлого года зарегистрировано 124 таких случая, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

Специалисты отмечают, что большинство пожаров в автомобилях быстротечны и предоставляют большую опасность для водителей и пассажиров. Обилие электрооборудования и синтетической обшивки салона в случае пожара выделяют большое количество токсичных газов. Поэтому наличие надежного и исправного огнетушителя в салоне является неотъемлемой частью комплектации автомобиля.

Анализ пожаров в автомобилях показывает, что наиболее частой причиной их возникновения являются короткое замыкание при неисправности электрооборудования.

Причиной пожара может стать также неисправность электрооборудования и топливной системы, неосторожное обращение с огнем, использование открытого огня для разогрева двигателя. При ремонте могут представлять опасность нарушения правил пожарной безопасности, неисправность системы питания.

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# автомобили , ГУ МЧС России по Тюменской области , пожары

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