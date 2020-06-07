Число пожаров в автомобилях в регионе сократилось

| Фото: МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

94 пожара в автомобилях произошло в Тюменской области за пять месяцев 2020 года. За аналогичный период прошлого года зарегистрировано 124 таких случая, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

Специалисты отмечают, что большинство пожаров в автомобилях быстротечны и предоставляют большую опасность для водителей и пассажиров. Обилие электрооборудования и синтетической обшивки салона в случае пожара выделяют большое количество токсичных газов. Поэтому наличие надежного и исправного огнетушителя в салоне является неотъемлемой частью комплектации автомобиля.

Анализ пожаров в автомобилях показывает, что наиболее частой причиной их возникновения являются короткое замыкание при неисправности электрооборудования.

Причиной пожара может стать также неисправность электрооборудования и топливной системы, неосторожное обращение с огнем, использование открытого огня для разогрева двигателя. При ремонте могут представлять опасность нарушения правил пожарной безопасности, неисправность системы питания.