Тюменский клуб зимнего плавания проведет соревнования по четырехборью

| Фото: клуба зимнего плавания и закаливания "Кристалл" | Фото: клуба зимнего плавания и закаливания "Кристалл"

Соревнования по четырехборью "Тритон" пройдут на базе клуба зимнего плавания и закаливания "Кристалл" - пруд "Студенческий" (Тюмень, ул. Мельникайте, 57/2) - 14 июня, начало в 13 часов. Данные соревнования пройдут в четвертый раз и посвящены юбилею Великой Победы. Участниками станут "моржи" и все желающие.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил руководитель клуба зимнего плавания и закаливания "Кристалл" Сергей Сидоров.

"Первые три раза мы соревнования "Тритон" проводили накануне 9 Мая, но в этот раз из-за пандемии перенесли старты. Отличительной особенностью мероприятия станет то, что они пройдут не в командном зачете, а только в личном. Будем контролировать выполнение мер предосторожности. Уже знаем, что самому маленькому участнику будет всего четыре года, а старшему - за 70 лет", - рассказал организатор соревнования "моржей".

Всего шесть возрастных групп примут участие в состязаниях. В программе: заплыв на 100-50 метров в зависимости от пола участника; дартс, в случае не попадания в мишень, спортсмен плывет дополнительные 25 метров. Затем предусмотрен бег на 1 км, в завершении - баскетбольный щит - из пяти попыток нужно попасть хотя бы три раза. Если не удается, то участник отправляется на штрафной круг.

По словам Сергея Сидорова, мужчин ожидает три круга испытаний, женщин - два, детей - один круг. Победителей определят в каждой возрастной группе. Отметят дипломами и подарками. Завершится праздника спорта и здоровья для "моржей" баней и чаепитием.

Анжела Лебедева