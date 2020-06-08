Президентскую стипендию получил студент тюменского вуза

| Фото: Областной студенческий отряд | Фото: Областной студенческий отряд

Комиссар ССО "Новые люди" 2016 года ТюмГНГУ (сейчас ТИУ) Сергей Лебедев получили стипендию президента России. Она присуждается обучающимся на очной форме обучения по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской экономики, сообщает пресс-служба Областного студенческого отряда.

Поступив в ТИУ, Сергей Лебедев несколько лет активно участвовал в жизни студенческих отрядов ТИУ, дважды побывал на целине. В 2018 году окончил кафедру "Транспортные и технологические системы" по специальности "Наземные транспортно-технологические средства". Сейчас обучается в аспирантуре по направлению подготовки "Машиностроение" в Институте транспорта ТИУ.

На четвертом курсе начал заниматься научной работой с профессором кафедры "Прикладная механика" Института транспорта д.т.н. Дмитрием Бабичевым и решил поступать в аспирантуру. Сейчас молодой ученый пишет диссертацию "Проектирование цилиндрических передач транспортно-технологических машин, основанное на оптимизационном синтезе линий зацепления". Сергей выполнил дипломный проект, занявший первое место на смотре-конкурсе ВКР (выпускных квалификационных работ) в Белгороде. Выступал с докладами на конференциях в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого, Омском государственном техническом университете и в Тюменском индустриальном университете, на конгрессе международной федерации по теории механизмов и машин в Польше, а также опубликовал более 15 статей. Как аспирант по итогам 2019 года выиграл конкурс "Интеллектуальная элита" в номинации "ИнтеллекТИУм".

В ближайшие два года Сергей Лебедев планирует защитить кандидатскую диссертацию. Он намерен остаться в вузе и дальше работать в Институте транспорта, получить PhD и написать докторскую диссертацию. А также развить и внедрить разрабатываемые программы по проектированию передач в промышленность и образование.