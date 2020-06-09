Собака с необычным именем ищет дом
из официальной группы фонда "Потеряшки" во ВКонтакте
Собаке по кличке Лео Виссар нужен дом. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщили в Благотворительном фонде помощи животным "Потеряшки".
В фонде собака больше года, ее нашли на ул. Луговой в Тюмени. Здорова, стерилизована, отдают с денежным взносом в фонд "Потеряшки" 500 рублей. Контакт для будущих хозяев - Полина.
Напомним, тюменцы, которые потеряли или нашли животное, могут сообщить об этом по телефону горячей линии "Потеряшек" 94-55-66.
Евгения Шевцова