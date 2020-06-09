Собака с необычным именем ищет дом

из официальной группы фонда "Потеряшки" во ВКонтакте из официальной группы фонда "Потеряшки" во ВКонтакте

Собаке по кличке Лео Виссар нужен дом. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщили в Благотворительном фонде помощи животным "Потеряшки".

В фонде собака больше года, ее нашли на ул. Луговой в Тюмени. Здорова, стерилизована, отдают с денежным взносом в фонд "Потеряшки" 500 рублей. Контакт для будущих хозяев - Полина.

Напомним, тюменцы, которые потеряли или нашли животное, могут сообщить об этом по телефону горячей линии "Потеряшек" 94-55-66.

Евгения Шевцова