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Мошенница обманула ялуторовчанку при покупке пианино

Происшествия, 17:30 08 июня 2020

Министерство культуры РФ | Фото: Министерство культуры РФ

36 тыс. рублей лишилась ялуторовчанка, доверившись мошеннице при покупке электронного пианино. Объявление о продаже инструмента женщина нашла в интернете, сообщает УМВД Тюменской области.

Как выяснили следователи, потерпевшая хотела приобрести электронное пианино для ребенка. Цена музыкального инструмента в найденном объявлении ее устроила, и она написала сообщение владелице товара.

В переписке покупатель и продавец договорились, что пианино должна доставить из Москвы транспортная компания. Продавец прислала фото упакованного товара, а также ссылку якобы от транспортной компании для оплаты.

Ялуторовчанка перевела нужную сумму, после этого связь с продавцом прервалась. Женщина обратилась в транспортную компанию, где ей ответили, что денег они не получали и инструмент не отправляли. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

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# мошенничество , Ялуторовск

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