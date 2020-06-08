Мошенница обманула ялуторовчанку при покупке пианино

| Фото: Министерство культуры РФ | Фото: Министерство культуры РФ

36 тыс. рублей лишилась ялуторовчанка, доверившись мошеннице при покупке электронного пианино. Объявление о продаже инструмента женщина нашла в интернете, сообщает УМВД Тюменской области.

Как выяснили следователи, потерпевшая хотела приобрести электронное пианино для ребенка. Цена музыкального инструмента в найденном объявлении ее устроила, и она написала сообщение владелице товара.

В переписке покупатель и продавец договорились, что пианино должна доставить из Москвы транспортная компания. Продавец прислала фото упакованного товара, а также ссылку якобы от транспортной компании для оплаты.

Ялуторовчанка перевела нужную сумму, после этого связь с продавцом прервалась. Женщина обратилась в транспортную компанию, где ей ответили, что денег они не получали и инструмент не отправляли. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.