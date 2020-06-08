Лариса Невидайло предлагает тюменским предпринимателям пройти опрос

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Для получения объективной информации по ситуации с выдачей банками кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства по льготной ставке, под 2% годовых, уполномоченный по правам предпринимателей РФ Борис Титов предложил провести "контрольную закупку" в субъектах РФ. Предпринимателям предлагают стать участниками опроса.

Об этом в своем аккаунте в Instagram написала уполномоченный по защите прав предпринимателей Тюменской области Лариса Невидайло.

"Просьба подключиться к данной работе. Необходимо в срок до 9 июня до 16 часов направить в мой адрес информацию по данной ситуации. Ответив на вопросы: название организации, количество сотрудников в организации, название банка, в который обратились, дата обращения в банк, кредит на рассмотрении/получен/отказ (если получен - сумма полученного кредита), базовый период кредитного договора (если кредит получен), срок рассмотрения заявки и причина/основание отказа (если не получен)", - сказала Лариса Невидайло.

Предпринимателям Тюменской области информацию по итогам опроса можно направить на почту: ombudsmanbiz72@mail.ru (информация по 2%).

Форма для заполнения также размещена на сайте уполномоченного по правам предпринимателей Тюменской области.

Анжела Лебедева